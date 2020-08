Pablo Milad: Los amistosos previos a las Clasificatorias tendrán que ser fuera de Chile

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció que los próximos duelos amistosos de la selección chilena, en la previa de las Clasificatorias, tendrán que ser fuera de nuestro país debido a la crisis del coronavirus.

"Los partidos previos a las Clasificatorias tendrán que ser fuera de Chile, eso ya es un hecho. La exigencias sanitarias de los equipos que vienen de otros países son totalmente diferentes aquí que en Europa o en otro continente como, África", indicó al programa "Conversando en Casa" sobre su reunión con el técnico Reinaldo Rueda.

"No podrá ser acá en Chile, por eso hay que planificar, y no sólo planificar en un país, sino que en varios países donde nos permitan entrar y poder jugar como sudamericanos. Para el mundo, hoy en Sudamérica está el peak como agente de contagio del virus en el mundo. También, estamos viendo cuál será el protocolo que no nos implique estar en cuarentena y después jugar", dijo al periodista Nelson Osses.

En otro tema que abordó el flamante timonel del fútbol chileno, aclaró que en el camarín de la Roja no hay una ruptura y que no existen problemas entre Arturo Vidal y Claudio Bravo: "No se ha provocado una división dentro del camarín, por eso digo que a veces los medios ayudan, pero otras veces no tanto. Tenemos que unificar fuerzas, pensar positivo y ayudar al técnico Reinaldo Rueda con todos los seleccionados para que nos vaya bien".

También reveló que se reunirá con algunos jugadores del plantel y contó que para él, el mejor jugador de la historia de nuestro país es Elías Figueroa.

