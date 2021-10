Pablo Milad: No hay persecución contra Colo Colo, se aplicó lo mismo que a otros clubes

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló en su llegada a Santiago tras asistir a un nuevo Consejo de la Conmebol, y entregó las razones por las que decidieron ratificar la disputa del encuentro entre Audax Italiano y Colo Colo a pesar de la imposibilidad de los albos de contar con gran parte de su plantel profesional.

"Lamentamos la situación del plantel de Colo Colo, pero hoy hay una situación ya anunciada el 7 de septiembre, vía Comisión Médica. Alertamos a los clubes de que venía la variante Delta, la que tenía otra metodología, tanto el proceso de las cuarentena como los contactos estrechos", apuntó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa y TNT.

"Le pedimos a los clubes extremar medidas, con el uso de mascarilla, con no intercambiar ningún tipo de elemento que sea usado por la boca o por el cuerpo... Esta es una situación que nosotros ya hemos pasado con otros clubes, con San Marcos de Arica recientemente, que también estuvo con la variante Delta y tuvo que jugar con juveniles, incluso con algunos sub 15", agregó Milad.

Respecto a la decisión de suspender el partido, aseguró que "es un criterio que hemos aplicado durante todo el Campeonato y además ratificado por un acuerdo Consejo de Presidente. Aquí no queremos perjudicar a nadie. Lamentablemente se dio a esta altura del torneo en el que hay una expectación por el título. Yo creo que las medidas se tienen que extremar y no limitar".

"Esto es algo que han pasado varios equipos, y les pongo el ejemplo lo de Arica que jugó dos partidos con juveniles y lo empató los dos. Esto no significa que estamos haciendo que pierdan. Colo Colo tiene jugadores muy importante, tiene reservas, tiene un gran número de jugadores, no solamente juveniles, hay futbolistas que no fueron citados y que también tiene nivel para defender los colores del equipo", agregó.

En esa misma línea, recalcó que "aquí no hay ninguna persecución, sino que se ha aplicado los mismos criterios que en todos los partidos. Partimos con Curicó, después Colo Colo, que también ha sufrido la misma situación, luego fue Cobreloa, después Santa Cruz, después Arica. Es el criterio que se ha aplicado y estoy respetando el acuerdo que se hizo en el Consejo, de no suspender ningún partido"

"Estamos para hacer cumplir los acuerdos. Los artículos del reglamento y también las bases. En base a ese concepto no podemos hacer una excepción. Lamentablemente esta altura Campeonato, pero no podemos hacer una excepción porque hemos aplicado el mismo criterio durante todo el campeonato", resaltó.