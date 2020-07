Pablo Milad y Lorenzo Antillo definen al sucesor de Sebastián Moreno en la testera de la ANFP

Este jueves a las 11:00 horas (15:00 GMT) se realizará una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes de la ANFP para decidir al sucesor de Sebastián Moreno en la testera del organismo, que saldrá entre Pablo Milad y Lorenzo Antillo.

El ex Intendente del Maule es quien encabeza la Lista A, en donde irá junto a Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Deportes Iquique), Raúl Jofré (ex director de Deportes Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Deportes Puerto Montt).

Por otro lado, la Lista B la lidera el timonel de Audax Italiano, quien postula acompañado de Arturo Aguayo (ex director de Sebastián Moreno y ex presidente de Huachipato), Eduardo Rey (ex timonel de San Luis), Francisco Corbella (vicepresidente de Unión Española), Eduardo Olivares (gerente general de Unión San Felipe), Jaime Pizarro (ex director de ByN) y Jorge Salazar (presidente de Deportes Valdivia).

La cita será vía Zoom y en ella los participantes emitirán su sufragio de manera virtual, ya que la comuna de Peñalolén, donde se encuentra la sede del ente rector, está actualmente en cuarentena.

La lista ganadora será la que consiga la mayoría absoluta de las preferencias, que en este caso serían 25 votos de un universo de 49 sufragantes. En caso de no llegar a las 25 preferencias, la elección se deberá repetir hasta que haya un ganador.

La votación para definir al nuevo mandamás del organismo regidor del fútbol nacional se da luego de que Moreno haya renunciado a su cargo debido a una serie de conflictos y críticas a su gestión de parte de un duro bloque opositor, que lo llevaron a dimitir antes de finalizar su período.

