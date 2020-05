Presidente de Coquimbo Unido y crisis de la ANFP: No veo que Moreno pueda seguir

Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, conversó con Al Aire Libre PM sobre la crisis de la ANFP, tras la renuncia del vicepresidente Raúl Jélvez, y afirmó que ve difícil la continuidad de Sebastián Moreno en la cúpula del directorio.

"Lo más atinado es formar una comisión para hacer una transición, no veo que el presidente (Moreno) pueda seguir presidiendo ese directorio con la gran cantidad de renuncias", declaró.

Contador también recordó que Moreno siempre tuvo dificultades desde que asumió su cargo en la ANFP.

"La situación de la mesa directiva es bastante débil, prácticamente se están quedando sin directorio. También renunciaron Andrés Fazio y Aldo Corradosi. En ese minuto fue importante, por la debilidad con la que quedó en la mesa, al no tener su primer vicepresidente y su secretario general. Fue muy rápida la renuncia de gente de confianza", explicó.

Finalmente, reiteró su descontento con la gestión del presidente de la entidad.

"He manifestado en varias oportunidades que me hubiera gustado un mayor liderazgo del presidente de la ANFP, no solo en la solución de estos problemas, sino también por lo que pasó el año pasado con el estallido social. No estaba conforme con su liderazgo", cerró.