Sebastián Abreu quedó citado para la próxima sesión del Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió citar al futbolista uruguayo Sebastián Abreu por el incidente que protagonizó tras el duelo de Audax Italiano con Antofagasta el pasado fin de semana, cuando arrojó una mesa contra hinchas itálicos que lo han cuestionado por su bajo rendimiento goleador en el equipo.

Alejandro Musa, secretario del Tribunal, explicó que "no podemos hacer juicios, porque las imágenes (grabaciones) no las hemos visto, solo unas fotos. Y en este caso no se cita porque porque se vieron imágenes de oficio, sino por el informe del árbitro. Tampoco puedo anticipar una eventual sanción, porque estaría prejuzgando la situación".

Cabe destacar que César Deishler no denunció el incidente de Abreu, pero si acusó al gerente de los itálicos, Lorenzo Antillo, por insultar a la terna arbitral.

La sesión del Tribunal será el próximo martes y ante la ausencia de imágenes televisivas, se usarán las fotos que se filtraron en redes sociales como antecedentes.

Además, difícilmente se podrá presentar Abreu en la citación, porque Audax deberá viajar a Brasil para jugar contra Botafogo en la Copa Sudamericana. Por ello, será el abogado del equipo, José Tomás Del Campo quien represente al jugador y al dirigente ante el Tribunal.