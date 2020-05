Sebastián Moreno: El descontento de ciertos clubes obedece a distintas razones puntuales

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, explicó que el "descontento" de algunos clubes con su gestión se originó a ciertas razones "puntuales" y calificó la actitud de Unión Española con el organismo de "poco constructiva".

"Cuando uno tiene la labor de llevar adelante el fútbol chileno, de la correcta gestión y administración de temas tan sensibles e improtantes como la selección chilena y el día a día de lo que implica eso, por cierto jamás vas a dejar contento a la mayoría", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

"Siempre hay posiciones contradictorias y eso forma parte del manejar una ANFP. Respecto del descontento de ciertos clubes, obedece a distintas razones puntuales que se van aglutinando en un grupo que toma la decisión de accionar vía prensa, con un constante malestar u odiosidad respecto de las acciones del directorio", agregó.

"Es así como se van generando clubes que claramente no están conformes, como por ejemplo Unión Española... todos entendemos las razones por las que Unión Española pasó a la vereda del frente con una actitud muy poco constructiva, lo mismo La Calera, por su no clasificación a Copa Libertadores como Chile 4", prosiguió.

Profundizando en relación a la postura de Unión Española, Moreno recordó que en su molestia "hay una decisión objetiva respecto una clasificación de un cupo predeterminado por un campeonato que se llama Copa Chile. surgió la ventana de poder jugar ese partido autorizándolo Conmebol y cuando se da esta situación, volvamos al fútbol".

"No hay mejor resultado que el que se da en cancha. La decisión fue terminar las fases finales de Copa Chile. Personalmente con el club, la gente del club Unión Española, no tengo ningún tema aparte de ese, que obedece a una razón que puede gustar o no, pero es objetiva", aclaró.

"Entonces, pasarse a la vereda del frente con una actitud bastante hostil y beligerante, no es la forma donde debemos construir el fútbol del futuro. ojalá esto quede como lección", finalizó.