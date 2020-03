Sebastián Moreno respondió solicitud de La Calera de inhabilitarse: Es un desquite oportunista

La investigación que enfrenta el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, por eventual obstrucción a la justicia en un caso de robo de concentrado de cobre de Codelco provocó que Unión La Calera pidiese al dirigente su inhabilitación temporal como máximo dirigente del fútbol profesional chileno.

"Confiando en la inocencia, pero preservando la transparencia tan necesaria en nuestra Asociación y nuestra industria es que sugerimos la adopción voluntaria de licencia en su cargo hasta que se aclaren definitivamente los hechos debatidos en la causa", dice la carta enviada por el elenco "cementero", el cual pide que se trate el tema en el próximo Consejo de Presidentes.

La ANFP acusó recibo de la misiva, y respondió que "se revisará la procedencia y la oportunidad de la petición".

El directivo respondió: "Es completamente improcedente", en El Mercurio.

"No estoy actuando fuera del Código Disciplinario de la FIFA, como argumenta La Calera, club que sugiere cuestiones que no existen, como la recomendación de tomarme una licencia. Yo fui electo, soy el presidente y mi deber es trabajar por el fútbol chileno para ver, entre otras cosas, cómo reanudamos nuestras competencias en virtud de la crisis mundial, y no dar un paso al costado por el interés oportunista y maquiavélico de un club", añadió.

Consultado respecto al caso Codelco, Moreno se mostró llano a comentarlo en el Consejo: "No tengo problemas en explicar la situación. A diferencia de otros, no me da lo mismo lo que se hable de mí, y me interesa salvaguardar mi nombre. Acá hay tergiversaciones. Fui yo, a través de mi defensa, solicitó la audiencia del 4 de marzo. La fiscalía de Diego de Almagro está investigando y no existe ninguna declaración ni antecedente probatorio en la carpeta investigativa que lleve a concluir que concurrí en alguna conducta ilícita", completó.