Sin acuerdo en la Federación: El cupo Chile 4 lo definirá el directorio de la ANFP

Tras varias horas de reunión, la Federación de Fútbol de Chile no logró llegar a una resolución respecto a la definición del cupo Chile 4 para la Copa Libertadores de América 2020. Ante esto, será el directorio de la ANFP el que deberá resolverlo este miércoles.

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, aseguró que "la decisión no se tomó ni se va a tomar dentro del seno de la Federación del Fútbol de Chile por disposición de ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur)".

"Tras más de dos horas reunidos, debido a que ante la negativa expresa de Conmebol de no poder disputar este partido post sorteo de Copa Libertadores y considerando que necesita los ránking de los equipos por el fair play deportivo, se tomó la decisión que esta determinación la tome exclusivamente el directorio de la ANFP", explicó Moreno.

En concreto, aseguró que la postura de ANFA se debió a "no poder disputarse este partido en términos deportivos, y tras un exhaustivo análisis de las bases de la Copa Chile, se determinó que no es aplicable el articulo 80 que soluciona este tema porque no se ha podido definir la figura del campeón y vicecampeón. Al no existir esta disposición de la Conmebol, ANFA entiende que al no poder aplicar las bases, la resolución es un tema que le corresponde al directorio de la Asociación".

De esta forma, el directorio de la ANFP se reunirá este miércoles, pues los plazos para definir el cupo son cortos. "Esta situación debe ser resuelto a la brevedad. Debemos comunicarlo a Conmebol a más tardar el lunes 16 porque el sorteo es el 17", apuntó Moreno.

"La postura la comunicaremos con todos los antecedentes a la mano, con todos los informes solicitados a nuestros asesores especialistas en la materia, para poder resolver este tema aplicando criterios de justicia deportiva", expresó.

Respecto a la postura que asumirán para tomar la decisión, apuntó que "los equipos nos han hecho llegar todos sus informes jurídicos por vías formales. Ya están todos los antecedentes para resolver este cupo. La idea es aplicar factores de justicia deportiva y de consideración de la campaña realizada por los clubes este 2019".

Este es el mencionado artículo 80°:

Determinación de los Clubes que clasificarán a la Copa Conmebol Libertadores 2019



El campeón de Copa Chile MTS 2019, clasificará a la Conmebol Libertadores 2020, como Chile 4.

En caso que el campeón de Copa Chile esté imposibilitado de participar de la Conmebol

Libertadores 2020 por haber obtenido el cupo de Chile 1, 2 ó 3, de la Conmebol Libertadores 2020 en el Campeonato AFP Plan Vital de Primera División 2019, su lugar lo ocupará el subcampeón de Copa Chile 2019.

En caso que el subcampeón de Copa Chile esté imposibilitado de participar de la Conmebol Libertadores 2020 por haber obtenido el cupo de Chile 1, 2 o 3 de la Conmebol Libertadores 2020, en el Campeonato AFP Plan Vital de Primera División 2019, su lugar lo ocupará el mejor ubicado en la Tabla de Posiciones del Campeonato AFP Plan Vital de Primera División, que no haya clasificado a la Conmebol Libertadores 2020.