Eduard Bello volvió a su país tras dos años: Le pido a Dios porque Venezuela mejore

El delantero de Deportes Antofagasta Eduard Bello publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales este viernes tras visitar a su familia en Venezuela, algo que no hacía hace más de dos años, según expresó.

"Reencuentro familiar... La verdad que no tengo palabras para expresar este sentimiento tan grande, este momento no tiene precio, después de dos años y algo no había podido ver a mi abuelita hermosa, mi tío, su esposa y mi primita linda que no conocía desde que nació, todo por el mismo motivo que vive hoy en día todos los venezolanos que tienen a las familias separadas", escribió en Instagram.

"Le pido a Dios porque Venezuela mejore y todos los venezolanos puedan reunirse de nuevo con toda su hermosa familia y también que los llene de fuerza para superar este momento que es un proceso que estoy seguro que nos va a llevar a mejores cosas con el favor de Dios, cuanto los amo que Dios los bendiga", cerró.

Mira acá la publicación: