Felipe Flores: Lo que más quiero es ganarle esta "final" a la U

El delantero de Deportes Antofagasta Felipe Flores aseguró que en el plantel "puma" se toman el duelo de este fin de semana ante Universidad de Chile como una "final" y por ello quieren alcanzar una victoria que les entrege puntos valiosos para escapar del descenso.

"Cuando partimos esta segunda rueda, nos prometimos que íbamos a derrotar a todos los rivales directos en la pelea por la permanencia. Por lo que la del sábado es una final para nosotros y lo que más quiero es ganarle a la U esta final", señaló a La Cuarta.

Además, el ex Colo Colo reiteró que "para mí siempre será un clásico jugar contra Universidad de Chile y esta semana la estoy viviendo como tal. Desde niño me enseñaron que no se puede perder cuando se juega contra ellos y menos ahora, que este partido es trascendental".

Antofagasta está con 14 puntos en el puesto 14 del Campeonato Nacional, apenas fuera de la zona de descenso directo por diferencia de goles. La U es 15° con los mismos puntos, pero mayor cantidad de conquistas recibidas.

Por ello, el duelo del sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Nacional es fundamental para ambos elencos, pues al que sume de a tres lo elevará en la tabla y al que pierda, lo dejará otra fecha en el fondo.