Gerente deportivo de Antofagasta: Colo Colo fue el equipo que incumplió los protocolos

El gerente deportivo de Deportes Antofagasta, Víctor Oyarzún, se mostró contrariado luego de la suspensión del partido contra Colo Colo de este sábado, por un caso positivo de coronavirus en la delegación del "Cacique" que viajó a Brasil a jugar por Copa Libertadores, y pidió una resolución reglamentaria contra el cuadro "popular".

Según el dirigente nortino a Al Aire Libre en Cooperativa, "el partido estaba programado, la ANFP no había suspendido nada y por los protocolos tenemos que viajar, presentarnos, pese a que supimos que Colo Colo quiso suspender el partido y la ANFP dijo que no; seguimos la planificación que teníamos desde hace varias semanas".

"Si me preguntas qué pienso como Víctor Oyarzún, creo que tiene que haber algo reglamentario, no puede ser que viajes casi 1.500 kilómetros y una hora antes del partido te dicen que se suspende por un supuesto caso positivo, que no es un jugador".

"Me imagino que debe haber un tema reglamentario en el cual uno se pueda basar para que este tema se resuelva. Eel que hizo el incumplimiento de protocolos no fue Antofagasta, fue Colo Colo", manifestó.

Además, afirmó que la idea que tenía Colo Colo de aplazar el encuentro, expresada en los días previos, "no sé si da para pensar otra cosa".