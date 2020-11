Héctor Almandoz: Yo voy por lo máximo, por una copa para hacer historia

El entrenador de Deportes Antofagasta, Héctor Almandoz, se mostró confiado en lo que viene para su equipo, asegurando que irá por todo en el Campeonao Nacional 2020, certamen en el que los "pumas" se han mantenido en los primeros lugares.

"Yo voy por lo máximo, voy por una copa. Voy a intentar mentalizar a este plantel y a este equipo. Vamos todos de la mano para conseguir lo mejor, veremos hasta donde nos alcanza ese protagonismo que tendrá este equipo. Queremos ayudar a hacer historia", apuntó en conferencia de prensa.

"Desde que llegué dije que quería ver a un Antofagasta con hambre, que ilusione al hincha, a los jugadores y nosotros como cuerpo técnico", agregó el entrenador del equipo que marcha cuarto con 30 puntos y un duelo pendiente.

En cuanto al buen rendimiento que ha sostenido el equipo, Almandoz apuntó que "vamos por el camino que elegimos y fuimos lo profesionales que debíamos ser en la pandemia. Hubo una gran responsabilidad de todos, el equipo fue de menor a mayor y estoy muy satisfecho por eso. Debemos seguir por este camino y con esta ilusión, trabajando porque falta mucho y debemos seguir mejorando".

Finalmente, respecto a la determinación que debe tomar la segunda sala del Tribunal de Disciplina respecto al partido ante Colo Colo que fue suspendido minutos antes del encuentro, apuntó: "No quiero que haya injusticia. Me gusta ganar los puntos en la cancha, pero no cuando no se cumplen las reglas. Hicimos un gran esfuerzo en viajar y corrimos riesgos, pero cumpliendo con todos los controles, así que se nos debe respetar. Ahora veremos que decide el Tribunal. Si nos quedamos con los tres puntos estará bien, pero si debemos ir a jugar lo haremos porque tenemos un gran plantel".