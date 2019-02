Paulo Garcés prepara su regreso a las canchas: Espero ese gran día con muchas ganas y ansias

El portero Paulo Garcés volverá a jugar recién el 5 de abril debido a una sanción por dar positivo en una prueba antidopaje. El meta de Deportes Antofagasta se prepara así en solitario, pues no puede unirse al club hasta que sea notificado oficialmente sobre la fecha de su retorno a las canchas.

Así lo explicó el propio portero a CDF. "Se me habilitó para poder volver a las canchas el 5 de abril y no me puedo dejar estar. Lamentablemente no puedo entrenar con mis compañeros y el club hasta que me manden la confirmación vía email", expresó.

"Ahora trabajo en gimnasio en las mañanas, en la tarde playa y otros días también cancha. No he parado de entrenar, tratando de llegar lo mejor posible a ese gran día que lo espero con muchas ganas y ansias", contó.

Debido al drama personal que le significó dar positivo por consumo de dimetilbutilamina, algo de lo que responzabiliza al médico del club, apuntó que "el año pasado fue sumamente complicado y difícil, pero yo siempre supe que en algún momento me tenía que llegar algún castigo. Se me fueron aplazando los tiempos con el tema de mi defensa, con los doctores particulares y abogados que contraté para mi defensa".

"Hubo muchas pruebas para defenderme porque al fin y al cabo el dictamen siempre fue que la culpa era del médico, pero al que castigaron fue a mí. Siempre supe que algún día tenía que llegar castigo, el que vino no en el mejor momento porque tenía muchas ganas de jugar un campeonato internacional con esta gran institución y en esta ciudad", cerró el portero.

Garcés se perderá la primera fase de la Copa Sudamericana, donde Antofagasta enfrentará a Fluminense, además de la recta inicial del Campeonato Nacional 2019.