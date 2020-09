Presidente de Antofagasta: En el estadio había jugadores de Colo Colo con prohibición de salir

El presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, acusó graves negligencias de Colo Colo en la situación que derivó en la suspensión del encuentro que debían disputar ambos equipos este sábado y sostuvo que pedirán los puntos del partido a la ANFP.

"El partido no se juega a raíz de que Colo Colo no se realizó los test PCR con la suficiente antelación, ese es todo el problema. Por lo que tengo entendido, los resultados estuvieron en la madrugada, por lo tanto una vez que se tenían, había que mandarlos a Minsal y el Minsal tenía que dar una orden para que la gente que viajó en el chárter se pudiera movilizar", sostuvo el dirigente a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Entiendo que esa orden nunca se dio por este caso PCR positivo que tuvieron, pero entiendo que jugadores de Colo Colo estaban en el estadio hoy. Hay muchas cosas irregulares, pero el fondo es que Colo Colo comete una negligencia muy grande", añadió a nuestra emisora.

"Nosotros estábamos en condiciones de jugar. Llegamos y ni siquiera todo el plantel de Colo Colo estaba en el estadio, pero había algunos jugadores... esos que estaban ahí tenían prohibición de estar en la calle porque no habían cumplido cuarentena. A Colo Colo no le han levantado la cuarentena y la razón por la que no se juega el partido es que Colo Colo no podía estar en la calle", siguió Sánchez.

"Estamos viendo con el abogado del club y vamos a hacer lo que corresponde", dijo en relación a si pedirán los puntos del partido por secretaría.

"Entiendo en primera instancia que es una resolución del directorio, hay que solicitar que resuelva. Vamos a expresar nuestra posición al respecto", finalizó.