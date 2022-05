AbuelaArbitro: Jueza de 58 años se hizo viral y es furor en Linares

Patricia Labraña, jueza de 58 años, es furor en Linares por su particular personalidad y forma de dirigir en el rudio fútbol amateur de esa zona. Tan es así, que se viralizó en Tik Tok con el hashtag #AbuelaArbitro.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Labraña expresó: "Llevo 10 años arbitrando y se me ocurrió meterme a las 'patas de los caballos'. Cuando nació mi hija Arlette dejé de jugar, pero se me dio la oportunidad de hacer un curso de arbitraje y lo tomé. Me fue bien".

Además, aseguró que la distingue su "carácter. Si no me pongo firme a una la pasan a llevar. Pero también trato de manejar los partidos, porque si me aplicara ciento por ciento al reglamento en estas ligas no dejaría jugar a ninguno de los dos equipos. Con los años que llevo me he ganado un respeto y saben que soy pesada con mayúsculas, que soy de armas tomar", añadiendo que "una vez un joven me empujó por la espalda y fue suspendido por dos años".

En esa línea, comentó un incidente del pasado fin de semana: "Un par de jugadores se agarró a combos y otros se tiraron patadas. La hinchada visitante invadió la cancha. No había garantías, así que tuve que suspender el partido".