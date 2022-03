Carlos Chandía fue recibido por vecinos de Coihueco en su retorno a la alcaldía tras grave accidente

Durante la mañana de este martes, el alcalde de Coihueco y ex árbitro Carlos Chandía se reincorporó a su puesto en el municipio de aquella localidad, luego del grave accidente automovilístico que sufrió en julio de 2021.

"La verdad es que siento mucha emoción. (Ustedes) Son testigos de la gente y del cariño con el que me recibieron. Eso me emociona más todavía, y me motiva a hacer lo he hecho siempre aquí en Coihueco, trabajar por la gente. Así que estoy bastante contento y muy emocionado por volver una vez más a mi trabajo", dijo el edil.

Además, se refirió a la positiva recuperación luego de su accidente, que lo tuvo en riesgo vital. "Evidentemente es un milagro. Es un milagro, y (estoy) más agradecido de la vida y de dios por estar aquí, sentado nuevamente en mi escritorio", indicó.

A la entrada de la alcaldía, cerca de las 9:00 horas, Chandía fue recibido por el concejo municipal, funcionarios públicos, y alrededor de un centenar de vecinos de Coihueco, en lo que fue un emotivo reintegro a sus funciones del otrora silbante.