Enrique Osses explicó la etapa del VAR "off line" en la capacitación de los árbitros chilenos

El presidente del Comité de Árbitros de la ANFP, Enrique Osses, explicó cómo funcionará el VAR en modo "off line" en partidos de fútbol, etapa que significa otro paso en la capacitación del referato chileno.

"Los partidos en off se tratan de otra etapa de capacitación en los cuales hacemos un entrenamiento con árbitros de VAR, tomamos las señales de cámaras de televisión como en un partido en vivo. La diferencia es que no tenemos comunicación con los árbitros de campo", señaló el ex árbitro.

Además, Osses detalló en que: "Hacemos un entrenamiento más personalizado, en un estadio donde evaluamos los tiempos que necesitamos para probar las conexiones, los accesos en los estacionamientos y todo lo que requiere".

"Los árbitros de VAR no tienen ningún tipo de comunicación con los árbitros de campo. Es una etapa más de capacitación que nos pide el protocolo y es importante destacarlo, porque los árbitros de campo seguirán haciendo su trabajo como de costumbre", concluyó.