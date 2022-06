"Es un forro": Sergio Agüero cargó contra Roberto Tobar por su arbitraje ante Boca Juniors

El ex futbolista argentino Sergio Agüero criticó con duros términos al árbitro chileno Roberto Tobar por su actuación en el encuentro entre Corinthians y Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El referí nacional sancionó un penal en contra del cuadro "xeneixe" por un manotazo de Marcos Rojos, con quien, según el ex delantero, Tobar tiene una fijación especial.

"Pero qué hacés árbitro, este árbitro es un... ¡Es un forro! Ahora que lo puedo decir, yo no puedo más", comenzó diciendo Agüero en una streaming mientras veía el partido.

"Este árbitro siempre que nos dirigió con Argentina fue un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada, pero sos un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado por la selección también porque le había dicho de todo", lanzó el ex goleador.

Para fortuna de Boca Juniors, el lanzamiento penal fue detenido por el arquero Agustín Rossi, por lo que el encuentro en Brasil terminó 0-0, dejando todo abierto para la vuelta a disputarse el próximo martes 5 de julio en La Bombonera.