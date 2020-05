Ex juez argentino Javier Castrilli: Roberto Tobar está entre los mejores árbitros del mundo

El ex juez argentino Javier Castrilli aseguró que el árbitro chileno Roberto Tobar es uno de los mejores del mundo.

En conversación con el programa "Todos Somos Técnicos" del CDF, el trasandino dijo que "Tobar en este momento no solo es el mejor árbitro de América, sino que sobradamente está entre los mejores del mundo".

"Tenemos que empezar a saber reconocer, a pesar de que muchas veces nuestros árbitros pueden cometer errores (...) Lo he visto internacionalmente, no tengo el gusto de conocerlo, pero me parece que le lleva varios cuerpos al resto", agregó.

Sobre la implementación del VAR, Castrilli aseguró que "estamos viviendo un momento revolucionario absolutamente, que va a generar una profunda transformación en las conductas individuales y colectivas, y pareciera que no nos damos cuenta".

"El paradigma arbitral, la persona humana como garante del cumplimiento normativo, ya ha dado cuenta de sus reiteradas limitaciones. Más no se le puede pedir (...) el progreso, nos ha brindado la oportunidad de ver los errores y horrores de los árbitros", apuntó.