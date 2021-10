Javier Castrilli cargó contra Víctor Espinoza por expulsión de Zampedri: Es el culpable de todo

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Javier Castrilli, afirmó que el "culpable" de la polémica expulsión del delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri fue el jugador de Santiago Wanderers Víctor Espinoza, quien simuló y exageró el contacto del atacante en el duelo del miércoles.

"Respecto de la expulsión de Zampedri, tomamos contacto con el árbitro y nos manifestó que está en el informe de él en el Tribunal de Disciplina, que ante la duda acudieron a las imágenes del celular, porque no lo podían hacer por el VAR, cuando finalizó el partido, en vestuarios, y comprobaron que el culpable de todo es el señor Víctor Espinoza del equipo de Wanderers", sostuvo.

"Con su simulación y sobreactuación hizo caer en su buena fe no solo a la investidura arbitral, esto hay que hablarlo así a calzón quitado y que quede a la opinión pública esto", añadió.

"Una cosa que me llama la atención es que una de las cuestiones más importantes es la simulación, todos los jugadores están simulando, sobreactuando, no solo esto está enrareciendo el clima de los partidos, estoy viendo un nivel de irritabilidad mayúsculo, por cualquier roce se genera un tumulto, pero las protestas y las simulaciones están a la orden del día", siguió el ex juez FIIFA.

"En el día del partido entre UC y Wanderers ocurrió una simulación del número 24, el señor Víctor Espinoza, que generó esta polémica, el árbitro y asistentes lo reconocieron en el vestuario e hicieron en su informe el reconocimiento de su equivocación, cosa que me parece loable porque habla de su estatura de hombre de bien, se equivocó y lo dice en el momento en el informe", añadió.

"Zampedri no hizo absolutamente nada, ese movimiento lo hace cualquiera para proteger el balón y al mínimo contacto el señor Espinoza se tomó el rostro y tiró al piso, el árbitro que venía de atrás vio el banderín del asistente que se levantó y cayeron en esa simulación producto del error normal por las limitaciones humanas", continuó Castrilli, que aclaró que el VAR "no pudo actuar por que el protocolo lo prohíbe, fue una expulsión como consecuencia de una segunda amonestación y no como una consecuencia de una expulsión directa".

En lo referido a la jugada de Germán Lanaro, postuló que al argentino "le cometen una falta, hace un giro, un ruedo sobre el césped y en el revoleo de las piernas deja extendida en forma muy peligrosa su pierna derecha e impacta en el vientre, la zona del estómago del jugador adversario y toma contacto".

"Ese segundo que el señor Lanaro deja extendida la pierna, está ofreciendo elementos objetivos que no hizo nada para flexionarla y evitar ese contacto con el estómago del adversario, generando un peligro para la integridad física, porque es una zona blanda y peligrosa. En esa jugada le doy la derecha al árbitro", complementó.

Además contó que citó al juez asistente Carlos Poblete Roa fue citado por la jugada en que cobró una posición de adelanto en los minutos iniciales del duelo.