Javier Castrilli tras el Superclásico: Roberto Tobar es el mejor de Sudamérica, pero también se equivoca

El argentino Javier Castrilli, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, se refirió al cuestionado rendimiento de Roberto Tobar en el Superclásico, asegurando que se puede equivocar como todos, algo que no le quitará ser el mejor del continente.

"Respecto al arbitraje de Roberto Tobar, hace más de un año y medio dije que es el mejor de Sudamericaa, pero también comete errores como todos los hemos cometido, y en todo caso no influyó en el desarrollo del juego", deslizó.

Asimismo, sobre el partido que Colo Colo le ganó por 3-1 a Universidad de Chile, advirtió que "es el Superclásico, es lo máximo, aquello que se vive y se palpita una semana antes y que se sigue comentando una semana después".

"Es aquello que concita el interés no sólo de los hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo, la felicidad de estar ahí presentes y analizar las alternativas que se dieron, me pareció apasionante por donde se le mire más allá del resultado, de las pasiones y enojos, me pareció todo fantástico", agregó.

Respecto a su primera semana a cargo de los árbitros nacional, apuntó que se considera "un privilegiado por poder recorrer los estadios, analizar y disfrutar del fútbol, analizando no sólo el arbitraje, sino que todo el espectáculo. Lo que más se aproxima a la felicidad es estar trabajando en el fútbol chileno"