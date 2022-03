"Me dio una patada": Jugador de Fluminense acusó agresión de Roberto Tobar en Copa Libertadores

Tras el encuentro entre Olimpia y Fluminense por Copa Libertadores David Braz, jugador del cuadro carioca, reclamó ante la prensa por la actuación del árbitro Roberto Tobar, indicando que incluso lo agredió mientras trató de hablarle.

"Tenemos que reconocer nuestros errores. Pero nadie puede ocultar que hubo un error absurdo (de arbitraje) al comienzo del partido. El árbitro se mostró muy desafortunado al anular el gol legítimo, que no me dio el brazo, sino en el pecho. Todos vieron. Es una pena lo que hizo", dijo.

"El error del árbitro perjudicó mucho a nuestro equipo. Es una vergüenza. El árbitro chileno avergonzó a la Conmebol y a esta gran competencia, cometiendo un error de esta manera", exclamó.

Además, el defensa realizó una seria acusación contra el silbante nacional. "Al final del partido me dio una patada en la canilla cuando iba a hablar con él. Empezó a decir lo mismo contra mí (que estaba decepcionado), me dio una patada en la canilla y me pisoteó el pie. Espero que las cámaras lo capten. Es muy buen árbitro, lo seguí en otros partidos y hoy no estaba contento", relató.

Braz cerró el tema mencionando que "no fue solo eso. Los hinchas de Olimpia tiraron botellas de Coca-Cola, yo se las entregué y él las tiró, no se lo tomó como manda la norma de la FIFA, que el árbitro tiene que tomar notas. Espero que al menos lo escriba en el acta".

El resultado del polémico duelo fue 2-0 para Olimpia, lo que forzó los lanzamientos penales que le dejaron al club paraguayo en fase de grupos de la Copa Libertadores. Fluminense, que con el gol anulado habría clasificado, jugará en la fase grupal de la Sudamericana.