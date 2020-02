Piero Maza quedó fuera de las nóminas arbitrales para la quinta fecha del Campeonato Nacional

El juez del historiado clásico entre Colo Colo y la UC no dirigirá este fin de semana.

El juez Piero Maza quedó fuera de las nóminas de árbitros que fueron designados para los encuentros de la quinta fecha del Campeonato Nacional, que se disputa este fin de semana.

El colegiado que tuvo encargado el historiado clásico entre Colo Colo y la UC, de esta forma, quedará sin dirigir partidos este fin de semana.

El encuentro de U. Católica contra Iquique tendrá como principal colegiado a Francisco Gilabert, mientras Juan Lara estará encargado del choque entre U. de Chile y Coquimbo Unido.

El partido de Curicó Unido contra Colo Colo del lunes tendrá al árbitro José Cabero.

Los árbitros de la quinta fecha

Viernes 21 de febrero

- Deportes Antofagasta vs. U. de Concepción, 12:00 horas. Rodrigo Carvajal

- U. Católica vs. Deportes Iquique, 18:30 horas. Francisco Gilabert.

Sábado 22 de febrero

- Huachipato vs. Cobresal, 12:00 horas. Fernando Véjar.

- Everton vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Cristián Droguett.

Domingo 23 de febrero

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 12:00 horas. Eduardo Gamboa.

- U. de Chile vs. Coquimbo Unido, 17:30 horas. Juan Lara.

- Audax Italiano vs. Palestino, 20:00 horas. Christian Rojas.

Lunes 24 de febrero

- Curicó Unido vs. Colo Colo, 18:00 horas. José Cabero

- O'Higgins vs. Unión Española, 20:30 horas. Héctor Jona.