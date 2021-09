Roberto Tobar se convirtió en tendencia en redes sociales tras el Superclásico

El destacado árbitro Roberto Tobar, considerado uno de los mejores a nivel sudamericano en la actualidad, se convirtió en tendencia en redes sociales este domingo, cuestionado por sus cobros en el Superclásico, que terminó 1-3 a favor de Colo Colo sobre U. de Chile.

Mientras algunos alabaron su política del "juegue juegue", otros reclamaron que dejó pegar mucho y no cobró faltas evidentes tanto de la U como de Colo Colo.

Consignar que Tobar, antes del partido, fue elogiado por Javier Castrilli, el nuevo presidente de la comisión arbitral de la ANFP, quien destacó la "jerarquía" del juez para encargarse del Superclásico.

Revisa algunos comentarios a continuación:

No me dejó nada tranquilo el arbitraje de Tobar, nos robó un penal (falta a Morales en la línea), no vio la plancha de Sandoval a Bolados y lo tuvo que ayudar el Var, no cobró una clara falta a Solari casi entrando al área (dijo juegue y se dio vuelta). Un 4 como nota para él.