América descartó a Vidal: Puede que Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro

Luego de versiones de prensa que apuntaban al interés de América de México por contar con el seleccionado chileno Arturo Vidal, el propio presidente de las Aguilas, Santiago Baños, descartó dicha opción argumentando que sería demasiado caro contar con el nacido en San Joaquín.

"No hemos tenido contactos (con Inter) al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros", reconoció el timonel al diario italiano Tuttosport.

"Arturo Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", añadió de manera categórica el mandamás del elenco crema.