Antonio Conte, DT de Inter de Milán: Arturo Vidal siempre me lo ha dado todo

El entrenador de Inter de Milán, Antonio Conte, se deshizo una vez más en elogios para el chileno Arturo Vidal, pese a que evitó profundizar sobre una presunta opción de ficharlo en el cuadro lombardo.

El DT, en palabras reproducidas por Sky Sports Italia, dijo que "en este momento no es correcto hablar sobre el mercado. Sería irrespetuoso con mis jugadores".

Sobre el chileno apuntó a que "puedo hablar de él porque tuve el placer de entrenarlo cuando aún no era Vidal. Cuando llegó a Juventus no era el jugador que conocemos. Trabajé ahí durante tres años y siempre me dio todo".

Inter de Milán superó 2-1 a SPAL en un duelo en el que mantuvo el estado de gracia del delantero Lautaro Martínez.