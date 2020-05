Arturo Vidal ante las críticas en redes sociales: Suelen ser hinchas de la U y eso quiere decir algo

En una distendida charla por redes sociales, el chileno Arturo Vidal se refirió a múltiples temas, como su relación con el argentino Lionel Messi en Barcelona, su idolatría hacia el ex futbolista Miguel Riffo y además salió al paso de las constantes críticas que recibe en redes sociales.

En primera instancia, el "Rey" habló en un Live con la cuenta de Rodelindo Román sobre cómo lleva la cuarentena en España, mencionando que: "He aprovechado para poder ejercitarme de la mejor manera y así seguir a un buen nivel para extender mi carrera. La pandemia es muy peligrosa y uno se empieza a relajar, pero hay que estar alerta y seguir en casa mientras se pueda".

"Trato de entrenar dos veces al día, dos o tres horas. Después veo algún capitulo de series, he visto dos veces 'Vikingos'. He visto de todo, ya no me queda nada por ver. Trato de hacer hartas cosas, juego básquetbol y parchís. Estoy con dos amigos, mi hermana y sobrinos. Entonces matamos el tiempo con mucha compañía", agregó.

De su amistad con Messi, apuntó que: "Leo es de otro planeta. Es increíble, veo lo que hace en los entrenamientos y es descomunal. Tengo una muy buena relación con él y también con Luis Suárez y Jordi Alba".

Otro de los puntos que tocó fue sobre quien lo marcó cuando se iniciaba en el fútbol, destacando a su ex compañero en Colo Colo Miguel Riffo. "De no haber tenido la lesión en la rodilla, Miguel hubiese sido uno de los mejores centrales del mundo", afirmó.

La "polémica" con Aránguiz y las críticas en redes sociales

Durante los últimos días un debate generado por hinchas en redes sociales repercutió directamente en la figura del mediocampista "Culé", por lo que él mismo salió a desmentir cualquier conflicto con el "Príncipe".

"No tengo problemas con 'Charly' (Aránguiz), no hablamos mucho. En la selección llevamos mucho tiempo juntos, tenemos la máxima de buena onda y conexión. Las comparaciones no son buenas, dirán quién es mejor o peor. Lo que pasó el otro día fue una tontera, no tengo problemas con que haya salido elegido mejor jugador de Bayer Leverkusen", declaró.

En la misma línea, dijo que: "Me llamó la atención toda la gente que llegó a criticarme a redes sociales. Suelen ser hinchas de la U, eso quiere decir algo. Tengo casi 13 millones de seguidores en Instagram, me gustaría responderles a toda esa gente que tira mala onda, pero espero que sigan porque me hace sentir más importante", expresó.

Por último, Vidal también tuvo palabras para la acusación que le hizo el italiano Giorgio Chiellini en su autobiografía, diciendo que: "Contó cosas privadas que uno hace y eso no me parece, porque uno nunca las hace solo. Él después me escribió, porque sabe que son códigos complicados".

"Sacar cosas intimas es complicado, la gente suele buscar lo peor y se fijan por ejemplo en lo del alcohol y el incidente con el Ferrari. Uno es ser humano como cualquier otro, y yo aprovecho mi tiempo libre para hacer cosas como los demás, las dos veces que me he equivocado las he pagado, pero pude salir adelante", sentenció.