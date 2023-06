Arturo Vidal anunció su futuro en llegada a Chile

El volante de Flamengo Arturo Vidal dio a conocer que después de diciembre, cuando concluya su contrato con el cuadro carioca, dejará Brasil, mientras que se mostró motivado para los próximos desafíos de la selección chilena.

"Tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre, y vamos a ver... me encantaría volver -a Chile-, pero queda mucho tiempo. Prefiero hablar en el momento, ahora preocuparme de la selección, disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en estos tres campeonatos", sostuvo en conversación con los medios que lo recibieron en el Aeropuerto, entre ellos ESPN.

Sobre un eventual retorno a Colo Colo, apuntó que "es faltar el respeto hablar ahora de otro equipo, tengo contrato con Flamengo, estoy feliz, disfrutando. No es el momento, cuando esté libre diré lo que pienso y lo que quiero".

"Claramente para la gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al cien por ciento, es una decisión técnica que hay que aceptar, no la comparto, pero es lo que el entrenador quiere", dijo sobre su actualidad en el "Mengao".

"Estoy tranquilo, este año me toca a sí, pero si me toca jugar de titular siempre doy el máximo, estoy contento y el viernes van a ver cómo estoy", afirmó.

También le preguntaron por la ausencia de Claudio Bravo en la nómina, por privilegiar su descanso, y apuntó que "cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores. Yo estoy agradecido porque me llamaron y por los compañeros que vinieron porque algunos dejan sus vacaciones, pero cada jugador elige eso... lo importante es que la selección siempre es lo primero, pero comparto con cada jugador la decisión que tiene".

"-Llegamos muy motivados, con muchas ganas, en la antesala de las eliminatorias y tenemos que hacerlo bien, vamos a tratar de dar el máximo en los partidos que quedan", afirmó.