Arturo Vidal cargó duramente contra periodista Cecilia Gutiérrez: Señora de las mentiras

El futbolista de Inter de Milán Arturo Vidal cargó con duras palabras contra la periodista Cecilia Gutiérrez, quien publicó un video en su cuenta oficial en que aparece la ex esposa del jugador, María Teresa Matus, bailando junto a él.

"Qué pena que la gente no evoluciones y tenga la mente tan cochina. Todo el mundo sabe la buena relación que tengo con la mamá de mis hijos y ese video que subió esta mala leche -refiriéndose a la profesional de las comunicaciones- que vive tirando mierda es solo una imitación de baile de un tiktoker que no voy a nombrar", publicó el "Rey" Arturo en sus historias.

"Oiga señora Cecila, si no evolucionas, no es mi problema. Si ves con malos ojos la buena relación entre unos ex es porque tienes la cabeza llena de caca y tu corazón y más", siguió Vidal.

"Señora de las mentiras Cecilia Gutiérrez, ahora tienes tu minuto de fama", completó.

Vidal reclamó de esta manera por una publicación de Gutiérrez en que aparece su ex esposa bailando.