Arturo Vidal celebró la llegada a 20 millones de seguidores en Instagram

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal celebró un hito en redes sociales, ya que alcanzó el gran número de 20 millones de seguidores en Instagram, tal como lo dio a conocer en las últimas horas.

"Primero que todo, agradezco a todos quienes me han apoyado y seguido a lo largo de mi carrera, hemos llegado a los 20 millones de seguidores. Lo que me genera un inmenso agradecimiento por el cariño que cada uno de ustedes me demuestran, seguiré dejando el alma en lo que hago para que así cada uno de ustedes se sienta orgullosos de mi... GRACIAS INFINITAS!!!".