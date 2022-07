Arturo Vidal en su presentación en Flamengo: Quiero ganar la Copa Libertadores, es un sueño

El volante de la selección chilena Arturo Vidal fue presentado este lunes como flamante refuerzo de Flamengo de Brasil y entre los objetivos que se planteó en el equipo de Río de Janeiro está el de ganar la Copa Libertadores de América.

"Este es mi primer sueño, por eso estoy aquí. Quiero ganar la Libertadores para Flamengo. Voy a trabajar de la mejor manera, quiero ganar muchas cosas y quiero tener la Libertadores", declaró el chileno.

En esa misma línea, el chileno expuso que "hace mucho que quería jugar en Flamengo. El mejor equipo de Sudamérica. Para seguir ganando títulos en mi carrera, tenía que ser aquí".

"Espero adaptarme lo más rápido posible. Es mucho más fácil cuando tienes la calidad para ello y es algo que no me ha costado ne mi carrera. El equipo está en plena competencia, está en activo y vengo de mes y medio de vacaciones. No será fácil unirse al equipo", complementó.

Asimismo, el oriundo de San Joaquín indicó que "estoy muy feliz en Río, esto es un sueño. Tal vez tardaré un poco en ser más feliz, cuando entre al campo con la camiseta de Flamengo. Creo que será el momento más feliz de mi carrera".

El jugador de 35 años también habló de la disputa con Claudio Bravo por ser el chileno más ganador de la historia. "Yo sé que con Claudio Bravo estamos peleando el primer puesto. En Flamengo seguro que ganaré muchos títulos. Estar acá ya es un sueño".

Por último contestó a la pregunta sobre la opción de Alexis Sánchez de llegar al "Fla". "Alexis tiene su vida. No he hablado con él sobre ese tema. El verá lo que es mejor para él. Yo sólo me preocupo de lo mío", cerró.