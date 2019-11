Arturo Vidal es el jugador con más "tackles" dentro de las cinco ligas más importantes de Europa

El sitio deportivo de análisis y estadísticas Squawka Football reveló este viernes que Arturo Vidal es el jugador que más "tackles" ha realizado dentro de las cinco ligas más importantes de Europa hasta la fecha.

A través de sus redes sociales, la página indicó que desde 2006 hasta la actualidad el chileno registra 1326 intercepciones, imponiéndose a jugadores que mayormente se desempeñan como defensas.

Quienes completan el podio junto al "Rey" son los brasileños Filipe Luis y Dani Alves, con 1269 y 1245, respectivamente.

Otros futbolistas que aparecen en el listado de Squawka son el suizo Valon Behrami con 1206 "tackles", el brasileño Lucas Leiva con 1198, el francés Blaise Matuidi con 1180, el argentino Pablo Zabaleta con 1171, el galo Jeremy Toulalan con 1168 y los españoles Gabi y César Azpilicueta, con 1106 y 1099.

- Estos son los datos publicados por Squawka:

Arturo Vidal has made more tackles (1326) than any other player in Europe's top five leagues since such data collection started in 2006/07.



The top ten features some more juicy names - https://t.co/astxUOH3dP pic.twitter.com/ue4XKNvekD