Arturo Vidal fue incluido entre los citados de FC Barcelona para el reestreno en la liga española

El volante chileno Arturo Vidal fue incluido en la lista de 23 citados de FC Barcelona para enfrentar este sábado a Mallorca, en lo que será el reestreno de los catalanes en la liga española tras la suspensión del torneo por la pandemia de coronavirus.



La nómina está encabezada por el astro argentino Lionel Messi, quien se recuperó de una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha; y por el uruguayo Luis Suárez, que la semana pasada recibió el alta médica luego de haberse sometido a una artroscopia el pasado 12 de enero.

En relación al "charrúa" , el técnico de los "culés" Quique Setién dijo este viernes en conferencia de prensa que "quizás no esté para todo el partido y además eso sería asumir un riesgo que no queremos. Pero sí podría ser titular o salir desde el banco, está en condiciones y es lógico que no este al cien por ciento después de cinco meses".

"Afortunadamente Messi y muchos de estos jugadores que llevan muchos años jugando saben medirse perfectamente y dosificarse cuando sea necesario. Cuando haya algún riesgo seguro que será el primero en decir que deberá descansar", agregó sobre la "Pulga".

El choque entre Mallorca y FC Barcelona se disputará este sábado a las 16:00 horas de nuestro país (20:00 GMT) y lo podrás seguir por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Mira el listado de citados de FC Barcelona y las palabras de Setién: