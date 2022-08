Arturo Vidal: He recibido mucho cariño de la gente de Flamengo y espero devolvérselo con títulos

La estrella nacional Arturo Vidal dio una entrevista al canal oficial de Flamengo, asegurando que quiere ganarlo todo para devolverle las muestras de cariño a los hinchas, tras sus primeros tres partidos en el club.

Vidal dijo: "¡La afición de Flamengo es increíble, impresionante! No tengo palabras para describirlo, pude sentirlo cuando estaba en la cancha antes de que se anunciara y jugara, fue una experiencia increíble. Espero devolverles el cariño con títulos".

Además, recordó su debut contra Avaí, donde inició la jugada del gol del triunfo: "Entré cerca del final del partido, con muchas ganas, emoción y mucha alegría de entrar al campo con la camiseta de Flamengo, que siempre soñé y pude. hacerlo de la mejor manera que fuera con una victoria".

También explicó su cercanía con Rodinei: "Encontré algo en él que me sorprendió que fue su fuerza y ​​velocidad, después de conocerlo me sorprendió mucho su alegría. Fui muy bien recibido por todo el equipo, todos me dieron mucho cariño y me respetaron. Haciéndome sentir como en casa, como si hubiera sido parte del elenco durante mucho tiempo. Pero con Rodinei tengo una alegría y un cariño que me tomé muy rápido".

Vidal está citado para el duelo de este martes contra Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Erick Pulgar no ingresó en la convocatoria, ya que está en su puesta a punto física.