Arturo Vidal lanzó picante dardo a la U: Con Colo Colo ya no debería ser ni clásico

El seleccionado chileno Arturo Vidal hizo su regreso a su canal de Twitch y en medio de una transmisión bromeó a los hinchas de Universidad de Chile, lanzando un picante dardo respecto a la histórica rivalidad de los azules con Colo Colo.

En la instancia, el seleccionado chileno se dio el tiempo de responder mensajes a través de la plataforma, en la que tuvo la interacción con los seguidores del "Bulla" que lo iban saludando.

""¡Los chunchos! No... Igual saludo a los chunchos, están malos si. Que están malos los chunchos, ya no debería ser ni clásico. No, mentira. Saludos a todos", señaló el "Rey".

- El mensaje de Vidal a los hinchas de la U: