Arturo Vidal le dio la bienvenida a Kevin-Prince Boateng en FC Barcelona

El volante chileno de FC Barcelona, Arturo Vidal, le dio la bienvenida en redes sociales al delantero ghanés Kevin-Prince Boateng tras su arribo al cuadro catalán.

El mediocampista nacional publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto al atacante y escribió: "Bienvenido Kevin-Prince Boateng, la dupla ganadora de hoy. Listos para la batalla de mañana".

Por su parte, la cuenta oficial de Twitter del club "blaugrana" compartió la misma foto de ambos, tomada luego de la práctica de este martes.

"Cuando el Rey conoce al Príncipe", fue lo que escribieron desde el elenco catalán.

👑 When the King meets the Prince 🤝@kingarturo23 & @KPBofficial pic.twitter.com/f4XCBNEbsN