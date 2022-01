Arturo Vidal: Me gustaría mucho seguir en el fútbol, quiero hacer el curso de entrenador

El jugador de la selección chilena Arturo Vidal sorprendió al confesar que le gustaría hacer el curso de entrenador una vez que se retire del fútbol.

"Me gustaría mucho seguir en el fútbol, quiero hacer el curso para entrenador", dijo el volante de Inter de Milán en entrevista con el famoso coleccionista argentino Damián Olivera.

"Y también me gustan mucho los caballos, me gustaría ser preparador, estoy criando. Son las dos pasiones que tengo y me han gustado", agregó Vidal.

"Si soy entrenador también puedo ser preparador en los caballos. En algún momento lo voy a empezar a hacer", cerró el futbolista.

El "Rey" no podrá estar presente en el partido frente a Bolivia en La Paz por suspensión, por lo que volverá para la última doble fecha ante Brasil y Uruguay.