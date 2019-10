Arturo Vidal: No estoy para estar cambiando de equipo cada vez que se abra el mercado

En medio de la concentración de la selección chilena, el volante nacional Arturo Vidal conversó con el diario Sport, de España, y analizó variados temas relacionados con su presente en FC Barcelona, asegurando que siente que aún puede dar mucho en el elenco catalán.

"Estoy feliz. Vine acá a triunfar, a ayudar al equipo a cumplir sus objetivos y ganar títulos. Vine a ser lo que me gusta ser, importante, como lo he hecho en toda mi carrera. No estoy para estar cambiando de equipo cada vez que se abra el mercado", dijo tajante el jugador en la entrevista.

"Si el entrenador o el equipo me dicen que tengo que salir... encantado. Yo no tengo problema, pero creo que todavía tengo mucho por dar acá y quiero lograr los objetivos que dije cuando llegué. Todavía tengo que levantar la Champions", añadió antes de reconocer que levantar "La Orejona" es una obsesión.

"Yo lo quiero todo. Y más en el Barcelona que es un equipo que necesita lograr la Champions, ganar la Copa y la Liga de nuevo. Sé que va a ser difícil pero tenemos a los jugadores para conseguirlo y a una plantilla con mucha hambre de ganarlo todo", comentó.

Sobre su difícil inicio en la presente temporada, donde Vidal sumó escasos minutos, el formado en Colo Colo dijo que "no sé, no sé lo qué pasó. Eso solo lo sabe el entrenador; él es quien toma las decisiones".

"Claramente llegamos en la pretemporada un poco más tarde, con Arthur, y con los que estuvimos en la Copa América. Pero de ahí en adelante empezamos a entrenar de cero para ponernos en la mejor forma. No estuve en los últimos partidos amistosos de la selección para poder estar al 100 por ciento igual físicamente que el resto de compañeros. El resto ha sido esperar a que el entrenador decida quién tiene que jugar", dijo antes de comentar su presente.

"No sé si soy yo quien cambia el signo del partido, pero me sentí muy cómodo. Cuando entro solo pienso en dar todo lo que llevo en el campo, ayudar a mis compañeros en lo que haga falta y terminar con la victoria", explicó.