Arturo Vidal: Para mí las críticas son un estímulo, sé que triunfaré en Inter

El volante chileno Arturo Vidal se refirió a su momento en Inter de Milán, asegurando que sabe que triunfará en el equipo lombardo. Además, adviritó que las críticas son un estímulo en su carrera, por eso se ha mentanido en el alto nivel del fútbol europeo.

"Para mí las críticas son un estímulo, pero muchas veces escucho y leo críticas sin sentido. En el fútbol cuando uno juega un buen partido se convierte en campeón, mientras que si un campeón falla un partido, de repente se le considera pobre. Llevo 15 años jugando fútbol al máximo nivel y sé cómo son las cosas. Es normal que todos hablen de mí y me critiquen, pero estoy muy tranquilo y trato de hacer bien lo que pide el entrenador", apuntó el seleccionado nacional a Corriere dello Sport.

Sobre la función que está cumpliendo en el Inter de Conte, Vidal expresó que "es una posición nueva, porque siempre he jugado más adelante para explotar mis características goleadoras. Ahora el equipo necesita que esté más atrás, para ayudar a la defensa. Ya llegará el momento en que volveré a marcar. Sé que triunfaré en Inter. Hoy me siento bastante bien y he jugado casi siempre hasta ahora, pero sé que puedo hacer más. Quiero ser importante para el equipo".

Sobre su técnico, apuntó que "es el mismo que en Juventus. Le encanta el fútbol, te hace sentir y te transmite su pasión y sus ganas de ganar. ¿Si es tierno? Se enoja mucho si cometes un error y te lo dice a la cara, frente a todos".