Arturo Vidal, poco autocrítico tras perder la Recopa: Hicimos un gran partido

El futbolista nacional Arturo Vidal se mostró poco autocrítico tras la derrota de Flamengo por penales en la Recopa Sudamericana frente a Independiente del Valle de Ecuador en el Estadio Maracaná.

En la misma cancha, Vidal expresó después del partido: "Buscaba otro título, jugábamos en casa con nuestra gente. Hicimos un gran partido, no sé si ellos llegaron (al arco)... Pero nos vamos con la cabeza en alto, dejamos todo. Este año tenemos muchas cosas por ganar".

El "King" recibió críticas de los hinchas del "Fla" y burlas de fanáticos del fútbol por una baja presentación en este compromiso, en el que fue reemplazado en el segundo tiempo.

Perdeu com a diretoria vendendo o Gomes sem precisar, com Vidal, q não pode ser o substituto. Davi Luiz em declínio físico. Goleiro que não pega pênalti. Gabriel mal no jogo. Idem Arrasca. Árbitro omisso, q favoreceu o antijogo do adversário. Carabajal deveria ter sido expulso...