Arturo Vidal probó suerte en el póker y se embolsó 130 mil euros

Mientras disfruta de su presente en FC Barcelona, Arturo Vidal aprovecha el tiempo jugando póker y lo hace con bastante fortuna dado que el seleccionado chileno se embolsó más de 130 mil euros en un evento realizado en el casino de la Ciudad Condal.

El volante de la selección chilena llegó junto a su compañero Gerard Piqué al European Póker Tour (un evento que reúne a profesionales con aficionados) y ambos disfrutaron de su habilidad con los naipes, tal como da cuenta este martes Mundo Deportivo.

Fue así como el zaguero central quedó segundo y se alzó con un premio de 352.950 euros, el nacido en San Joaquín terminó quinto en la misma mesa y se llevó un premio de 134.460 euros.

El ganador de la mesa fue el malagueño Juan Pardo, quien tras el evento subió fotos junto a los dos futbolistas.

Congratudolences to @3gerardpique, the Spanish defender had a great run in the #EPTBarcelona €25K HR, finishing second for €352,950.

He was denied the title by @JuanMalakastyle (pictured) who picks up €491,600 and the trophy. pic.twitter.com/MmG870LwHj