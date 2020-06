Arturo Vidal: Quiero sentirme importante, pero el ADN Barcelona me ha complicado un poco

El volante nacional Arturo Vidal conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su presente en FC Barcelona y las ganas de sentirse importante, además confesó su sueño vestir la camiseta de Boca Juniors.

"Yo quiero sentirme importante, en otros equipos la forma de jugar quizás era distinta, acá me han tocado dos entrenadores con otra mentalidad y quizás con eso del ADN Barcelona se me ha complicado un poco", expresó el mediocampista.

"Pero siempre que me ha tocado he dejado la vida y he demostrado que puedo jugar en cualquier fútbol del mundo, lo he hecho de la mejor manera. Claramente uno necesita la confianza del entrenador para sentirse importante y eso es lo que uno busca", agregó el ex Colo Colo.

En cuanto a su futuro y sus ganas de llegar a uno de los grandes de Argentina, indicó: "Todos sabemos lo que es Boca en Argentina, los jugadores que pasaron por ahí. Nunca tuve la suerte de jugar en La Bombonera y siempre he querido sentir lo que dicen que se siente ahí".

"Sería un sueño, pero estoy tranquilo. Con Gary siempre hablamos de los dos goles que le hizo a River. En Brasil me gusta Flamengo y en México el América, si se da sería espectacular", confesó Vidal.

El camarín de Barcelona

El volante nacional también contó cómo es su relación con los referentes de FC Barcelona, resaltando a Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez. "Hemos hecho mucha a amistad, como hermanos, hablamos y nos estamos riendo siempre y eso ayuda dentro de la cancha. También tengo mucha buena onda con Leo, con Luis y con varios más. Eso es importante en los equipos, en un equipo importante lo que más importante y eso se ve reflejado en la cancha", indicó.

"Hemos jugado mucho tiempo al fútbol, somos parecidos en la edad y hay buena onda, hay muchas historias entre todos, eso ayuda mucho al equipo... Estamos en condiciones de ser campeones", cerró.