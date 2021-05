El volante nacional Arturo Vidal se unió a proyecto de criptomonedas asociado al fútbol, el primero en su especie y que ha comenzado a reunir diversas estrellas a nivel mundial.

El chileno anunció con un mensaje en su cuenta personal de Twitter su inclusión a esta iniciativa, asegurando que "amo @FutbolEstrellasIO y apoyaré este proyecto".

Los tokens no fungibles y las criptomonedas han revolucionado la industria en 2021 y una serie de proyectos pretenden fraccionar piezas de NFT para darles derechos de propiedad parciales a los coleccionistas.

Jutamente de esto se trata @FutbolEstrellasIO, iniciativa que ya tiene a Romelu Lukaku y Stefano Sensi, además de Vidal, entre sus rostros.

We know six hours in #Crypto is a long time 👀👀



So we are dropping you another #Superstar ⚽️⚽️⚽️



We officially welcome @kingarturo23 to our fast-growing list of Superstars 🤝🤝🤝



Fútbol 2.0 #FootballStars #BSC https://t.co/qmVPnsj7Tz