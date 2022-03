Arturo Vidal: Seguiré luchando hasta que me digan que ya no puedo estar en la selección

El volante de la selección chilena Arturo Vidal aseguró que se proyecta para un próximo Mundial, tras el de Qatar 2022, y que dejará su puesto en la Roja cuando "un jugador joven se lo gane".

"No -será mi último Mundial-. En algún momento lo dije, antes lo pensaba así, pero creo que no. Seguiré luchando hasta que me dé, hasta que me digan que ya no puedo estar en la selección, uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal", dijo el volante de Inter de Milán a "Pelota Parada", de TNT Sports.

"Hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y represente a Chile bien, no tengo ningún problema en dejar la selección, pero de mi parte no la dejaré", complementó el bicampeón de América.

Finalmente, recalcó que "pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la selección. No la dejaré".

Arturo Vidal está llamado a comandar a la Roja en la crucial última doble fecha Clasificatoria ante Brasil en Río de Janeiro y Uruguay en Santiago.