Arturo Vidal sigue sus prácticas como jugador de FC Barcelona a la espera del fichaje en Inter

El volante nacional Arturo Vidal volvió a trabajar este jueves junto al plantel de FC Barcelona, en medio de su inminente fichaj en Inter de Milán.

El jugador trabajó en solitario el miércoles, debido a que el equipo catalán jugó un amistoso ante Girona (que ganó 3-1) y él no estuvo convocado.

Por eso, se le vio ejercitándose por las calles de la Ciudad Condal, a la espera de una definición con respecto a su salida del cuadro azulgrana y posterior paso al elenco lombardo, que negocia su incorporación.

Arturo Vidal no ha dejado de entrenar con el Barcelona.

Ayer si apareció corriendo en la calle es porque no había práctica, jugaba un amistoso y él no estaba convocado. pic.twitter.com/okDldNBBBp