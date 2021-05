Arturo Vidal: Tengo contrato con Inter y estoy cómodo, es muy difícil pensar en otro equipo

Arturo Vidal le bajó el perfil a una posible salida de Inter de Milán, argumentando que tiene contrato vigente con el club hasta mediados de 2022.

"Es muy difícil hablar de eso. Tengo contrato con Inter, uno no puede pensar en otro equipo. Estoy muy cómodo, salimos campeones hace dos semanas", expresó sobre su futuro en entrevista con ESPN Chile.

El "King" agregó que "tiene que pasar un poco de tiempo, ir a la selección y después de las vacaciones ahí uno ya empieza a mirar el futuro. En este momento es difícil pensar en otro equipo".

Aunque uno de los objetivos que puede marcar su continuidad en el club es la Liga de Campeones: "Es mi sueño ganar la Champions League, necesito ganar una, he ganado muchas ligas, pero la Champions es un sueño que no me deja dormir".

Consultado por un posible llamado del DT Jorge Sampaoli para arribar a Olympique de Marsella, señaló que "tenemos una muy buena comunicación, no es que me haya llamado ahora. Él sabe que yo fui campeón con Inter y respeta mucho eso".

"Lo quiero y nos respetamos después de haber ganado algo tan importante con Chile. Lo que más queda es la amistad", cerró.