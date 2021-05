Arturo Vidal y la capitanía de la Roja: Si es Claudio Bravo, bienvenido sea

La estrella de la selección chilena Arturo Vidal hablo sobre la capitanía en la Roja y señaló que no tiene problemas en que Claudio Bravo mantenga ese sitial, luego de haber recuperado la jineta en el partido amistoso ante Bolivia, de marzo pasado.

En diálogo con TNT Sports, Vidal sostuvo que "se dio en ese partido, pero no se sabe quién será el capitán. Y si es Claudio, bienvenido sea. Lo importante es la Selección. Si viene después Alexis, si soy yo, no me gustaría ser capitán. No es un tema, tengo mi personalidad, sé lo que doy, sé lo que peso en el camarín y en la cancha".

"Hay muchos capitanes, los más grandes, Gary (Medel), (Jean) Beausejour, Claudio, Alexis (Sánchez), yo, Charlie (Charles Aránguiz), los jugadores que llevan tiempo, que han ganado cosas y han logrado todo con sudor y esfuerzo", añadió el volante de Inter de Milán.

Finalmente sostuvo que más allá de quién lleve el brazalete, "en la selección nunca ha sido de un solo capitán, es de jugadores importantes, que hablan cuando se tiene que hablar, no sólo para las cámaras. Entonces eso me deja tranquilo, sé que hay muchos jugadores que piensan diferente".

Junto con esto, el ex Barcelona y Juventus habló sobre su relación con Alexis Sánchez: "Estando juntos es diferente, vivimos el día a día. En la selección son 10 días y después te vas a tu equipo. Acá no, acá hemos vivido muchas cosas, nos hemos unido mucho, hablamos mucho de lo que hemos hecho y también sabemos lo que pesamos en un equipo".

"No es fácil lo que ha hecho Alexis en toda su carrera exitosa, lo que he hecho yo, son cosas que los demás ven. Ya no somos niños, somos jugadores grandes en un equipo, reconocidos por todos entonces la responsabilidad es mucho más", cerró.