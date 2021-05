Arturo Vidal y la Copa América: La selección siempre tiene que ir a ganar, no a participar

El referente de la selección chilena Arturo Vidal se refirió nuevamente a la posibilidad de que Martin Lasarte presente un equipo "B" para la Copa América y se mostró en desacuerdo.

"La selección chilena tiene que ir a ganar, no a participar. He escuchado eso de que se quiere armar un equipo para las Clasificatorias y otro para la Copa América y no me gustaría. Se tiene que incluir más jugadores, pero ellos se deben integrar de a poco, deben adaptarse, ser los mejores de su equipo y ahí ganarse la oportunidad", señaló en diálogo con Mauricio Pinilla en ESPN Chile.

Además, habló sobre su relación con Martín Lasarte y su participación personal en la Roja en estos dos eventos: "Siempre hablo con el profe, me pregunta por mi lesión y hablamos regularmente. Sobre mi participación, quiero recuperarme e ir, no quiero ser una molestia para la selección".

Finalmente, sobre los jugadores que le gustan para el futuro de la selección, nombró a "Erick Pulgar, me gusta mucho su juego y su personalidad. También me gusta Carlos Palacios, juega bien y espero que llegue lejos".

El "Rey" se sorprendió también en plena entrevista al saber que Chiel hará de local en San Carlos de Apoquindo y sostuvo que "es extraño, nunca he jugado ahí, de verdad me sorprendes con eso", le dijo a Pinilla.

Finalmente habló de su relación con Alexis Sánchez: "Desde que estamos en Colo Colo tenemos una sana competencia para ver quién es el mejor. Ha tenido una gran carrera y ahora en Inter logramos un objetivo juntos (la Serie A)".