Candidato a la presidencia de FC Barcelona: La afición está agradecida de Vidal por su estilo de juego

Con varios períodos en la directiva de FC Barcelona, Toni Freixa busca ahora ser presidente del elenco catalán, y desde su óptica de candidato analiza el rendimiento de Arturo Vidal, a quien exculpa de la campaña del conjunto culé en la temporada, asegurando que la hinchada está agradecida por la entrega del seleccionado nacional.

"Yo no he oído que se haya sido demasiado crítico con Vidal. Al contrario. En esta recta final de temporada ha tenido mucha participación en el equipo y la afición está muy agradecida con él por su estilo de juego, por su entrega; siempre con un carácter ganador, siempre con la mentalidad de darlo todo en el campo", dijo Freixa en entrevista con La Cuarta.

"Vidal no es el foco de las críticas de la afición de Barcelona, ni tampoco es sindicado como uno de los jugadores que debiera salir del club. Otra cosa es que si Vidal, finalmente, se quiere ir, el club tampoco le impedirá que se vaya. Ni el club ni la afición está esperando que Vidal se marche", añadió.

Freixa explicó que Vidal "tiene contrato vigente, pero yo creo que todavía tienen nivel futbolístico para lograr un buen contrato en otro club. Eso es lo que favorecerá a que se pueda ir, sobre todo si el chileno quiere. Pero si él quiere quedarse en Barcelona, la próxima temporada puede dar un buen fútbol para el equipo. No creo que sea Vidal el jugador en el que se ha puesto el foco de esta crisis. Hay otros".

Respecto al futuro bajo las órdenes de Ronald Koeman, Freixa cree que puede encajar.

"Vidal tiene que ser inteligente y darse cuenta de lo que Koeman espera de él. Es un jugador que ha estado a las órdenes de entrenadores de primer nivel y sabrá entender lo que el DT espera de él. Seguro puede ser útil al equipo, porque calidad tiene mucha", explicó.