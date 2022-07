Cicinho a Arturo Vidal: El ganó más títulos, más dinero, pero galáctico soy yo

El brasileño Cicinho, ex futbolista de Real Madrid, volvió a dedicarle ácidas palabras a Arturo Vidal, con quien ha tenido un cruce de palabras a través de la prensa, luego del fichaje del "King" en Flamengo.

El ex lateral "merengue" aseguró hace algunas semanas que "Arturo Vidal vino porque quiere disfrutar de la vida en la playa", a lo que el nacional respondió en conferencia de prensa: "Si él no pudo ganar cosas ni disfrutar el fútbol como lo disfruto yo, no es mi problema".

Ex seleccionado brasileño criticó a Vidal por paso a Flamengo: "Quiere disfrutar la vida en la playa"

Ante esto, Cicinho volvió a sacar su artillería y afirmó en SBT Sports: "Creo que es demasiado pronto. Comienza a jugar, luego respondes. El ganó más títulos, más dinero. Pero galáctico soy yo. Soy amigo de Beckham, Zizou, yo".

Jogou aonde, perna? 😂

El Vidal ganó más dinheiro e títulos, mas el Cicinho garante: galáctico e amigo do Beckham, só ele

Vidal está en proceso de puesta a punto física y se espera que debute en el "Fla" a fin de este mes de julio.